Formazioni ufficiali Napoli Leicester | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021-2022.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Elmas, Ounas; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.(4-3-2-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In attesa del calcio d'inizio previsto per le 18.45, ecco le scelte ufficiali di formazione da parte dei due allenatori Luciano Spalletti e Brendan Rodgers: NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Elmas, Ounas; Petagna. Allenatore: ...