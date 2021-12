Formazione Napoli: col Leicester cambia la difesa, sorpresa Petagna (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Formazione del Napoli col Leicester vede il ritorno della difesa a quattro, mentre in attacco c’è Petagna titolare con Politano e Lozano. Luciano Spalletti deve fare i conti con tante assenze, dato che ci sono ancora fuori: Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Lobotka, Osimhen, Anguissa e Zanoli. In pratica il tecnico del Napoli ha gli uomini contati, soprattutto a centrocampo. Ecco perché la probabile Formazione del Napoli si presenta con un modulo 4-3-3. In questo modo si possono ottimizzare i tre centrocampisti a disposizione: Demme, Zielinski ed Elmas. A centrocampo non c’è alcun cambio a disposizione, se non si vuole pescare tra i giovani della Primavera, per questo non è escluso un cambio di modulo durante la partita con Mario Rui pronto a salire ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladelcolvede il ritorno dellaa quattro, mentre in attacco c’ètitolare con Politano e Lozano. Luciano Spalletti deve fare i conti con tante assenze, dato che ci sono ancora fuori: Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Lobotka, Osimhen, Anguissa e Zanoli. In pratica il tecnico delha gli uomini contati, soprattutto a centrocampo. Ecco perché la probabiledelsi presenta con un modulo 4-3-3. In questo modo si possono ottimizzare i tre centrocampisti a disposizione: Demme, Zielinski ed Elmas. A centrocampo non c’è alcun cambio a disposizione, se non si vuole pescare tra i giovani della Primavera, per questo non è escluso un cambio di modulo durante la partita con Mario Rui pronto a salire ...

