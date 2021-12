Formazione ATA: si ha diritto a recupero ore se i corsi si svolgono fuori dall’orario di servizio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Formazione personale ATA: quante ore e quali permessi? I permessi per la Formazione e l’aggiornamento sono disciplinati dagli artt. 63 e successivi del CCNL 29.11.2007. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021)personale ATA: quante ore e quali permessi? I permessi per lae l’aggiornamento sono disciplinati dagli artt. 63 e successivi del CCNL 29.11.2007. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati L'articolo .

