Fondovalle | Maglione | “Chiesto alla Rocca rilascio degli atti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Sul completamento dellaVitulanese occorre un’operazione chiarezza. Ecco perché – per la seconda volta – ho formalmenteProvincia di Benevento ildi tutta la documentazione e la copiaamministrativi, relativi all’affidamento progettuale in favore della IPRO srl, in luogo dell’ingegnere Antonio De Maria, relativamente al completamento del terzo lotto” è quanto comunica in una nota il deputato M5S Pasquale. “Non si tratta della prima richiesta. Già in primavera – prosegue– avevo inoltrato analoga istanza all’amministrazione provinciale, senza mai ricevere alcun riscontro. Per questo motivo, questa volta, ho ritenuto opportuno informare contestualmente il Prefetto ...