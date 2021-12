Foglianise | bimbi positivi a scuola | il sindaco sospende le attività didattiche

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Bambinial covid registrati nel comune diin particolare presso laPrimaria “Padre Isaia Columbro”. Così è arrivata la decisione deldi chiude l’Istituto. Questa la nota stampa del primo cittadino diGiovanni Mastrocinque: “Dopo la sospensione delle, disposte con ordinanza Sindacale n. 89 dell’ 8 dic. c.a. per ladell’Infanzia, considerato l’andamento dei contagi, oggi con l’ordinanza Sindacale n. 90, si è reso necessario, con decorrenza immediata e fino al giorno 11 dicembre compreso, la sospensione dell’didattica in presenza anche per laPrimaria e Secondaria ...