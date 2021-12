Florida, dove il Covid (se c’è) non si vede (Di giovedì 9 dicembre 2021) Serve un ciclo di vaccinazioni completo e Green pass, tante dichiarazioni e tamponi per arrivare negli States, ma se atterrate a Miami provenienti dall’Europa ferita dal Covid scoprirete che qui il problema, almeno ufficialmente, quasi non esiste. Ron De Santis, il giovanissimo governatore repubblicano (aveva solo 41 anni al momento della sua elezione nel 2019) ha deciso di affrontare la pandemia con una strategia di basso profilo soprattutto per accogliere a braccia aperte i milioni di turisti che arrivano in queste settimane a scaldarsi sulle assolate spiagge del Golfo del Messico lasciando il Canada e gli stati del Nord americano seppelliti dalla neve. D’altronde i numeri per il governatore parlano chiaro. Su 21 milioni di abitanti ufficialmente censiti (ma in realtà siamo sui 25, comprendendo turisti ed immigrati più o meo al limite della regolarità) i casi sono ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Serve un ciclo di vaccinazioni completo e Green pass, tante dichiarazioni e tamponi per arrivare negli States, ma se atterrate a Miami provenienti dall’Europa ferita dalscoprirete che qui il problema, almeno ufficialmente, quasi non esiste. Ron De Santis, il giovanissimo governatore repubblicano (aveva solo 41 anni al momento della sua elezione nel 2019) ha deciso di affrontare la pandemia con una strategia di basso profilo soprattutto per accogliere a braccia aperte i milioni di turisti che arrivano in queste settimane a scaldarsi sulle assolate spiagge del Golfo del Messico lasciando il Canada e gli stati del Nord americano seppelliti dalla neve. D’altronde i numeri per il governatore parlano chiaro. Su 21 milioni di abitanti ufficialmente censiti (ma in realtà siamo sui 25, comprendendo turisti ed immigrati più o meo al limite della regolarità) i casi sono ...

