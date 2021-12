Flirt a tutti i costi o solo gossip, sul set di "Viola come il mare"? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Francesca Chillemi, da Miss Italia a mamma guarda le foto La (presunta) liaison tra Francesca Chillemi, 36 anni, e Can Yaman, 32, ex di Diletta Leotta, non è passata sotto silenzio nella famiglia del compagno di lei, Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, patron di Diesel. E mentre Stefano, neo amministratore delegato di Bvx, ha dichiarato a Chi di fidarsi della compagna, con cui sta dal 2014 e che nel 2016 l’ha reso padre di Rania, pare che la famiglia di lui non sia dello stesso avviso. Leggi anche › Diletta Leotta e Can Yaman: «Un amore vero, sono ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Francesca Chillemi, da Miss Italia a mamma guarda le foto La (presunta) liaison tra Francesca Chillemi, 36 anni, e Can Yaman, 32, ex di Diletta Leotta, non è passata sotto silenzio nella famiglia del compagno di lei, Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, patron di Diesel. E mentre Stefano, neo amministratore delegato di Bvx, ha dichiarato a Chi di fidarsi della compagna, con cui sta dal 2014 e che nel 2016 l’ha reso padre di Rania, pare che la famiglia di lui non sia dello stesso avviso. Leggi anche › Diletta Leotta e Can Yaman: «Un amore vero, sono ...

