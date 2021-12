Fiorentina, Italiano: “Vogliamo sfatare il tabù delle 3 vittorie di fila” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervenuto al sito ufficiale del club, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina ha parlato così: “Sabato prossimo abbiamo una partita difficile perché tre vittorie consecutive le avevamo fatte all’inizio del campionato e poi non ci siamo piu’ riusciti. Ci sarà anche da sfatare questo tabù e speriamo di esprimerci come stiamo facendo nelle ultime partite”. In seguito ha parlato del momento della squadra: “Dopo la vittoria col Bologna siamo felici, cercavamo questo successo fuori casa e finalmente ci siamo riusciti”. Ha proseguito parlando del gran gol di Biraghi su punzione: “In rifinitura o in settimana arrivano in tanti a provare questo tipo di calcio. Quella è la sua mattonella, quest’anno non era ancora riuscito a fare gol da calcio di punzione ed è stato bravo perché ci ha permesso di ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervenuto al sito ufficiale del club, Vincenzo, allenatore dellaha parlato così: “Sabato prossimo abbiamo una partita difficile perché treconsecutive le avevamo fatte all’inizio del campionato e poi non ci siamo piu’ riusciti. Ci sarà anche daquestoe speriamo di esprimerci come stiamo facendo nelle ultime partite”. In seguito ha parlato del momento della squadra: “Dopo la vittoria col Bologna siamo felici, cercavamo questo successo fuori casa e finalmente ci siamo riusciti”. Ha proseguito parlando del gran gol di Biraghi su punzione: “In rifinitura o in settimana arrivano in tanti a provare questo tipo di calcio. Quella è la sua mattonella, quest’anno non era ancora riuscito a fare gol da calcio di punzione ed è stato bravo perché ci ha permesso di ...

