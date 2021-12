Fiorentina, accordo raggiunto per un calciatore del Lille: affare da 15 milioni di euro! (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Fiorentina sta vivendo un momento magico in campionato, la squadra sembra seguire le direttive del mister Italiano ed i risultati e le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Ikonè Lille FiorentinaIntanto sul fronte mercato i viola sembrano aver messo nel mirino un talentuoso attaccante del Lille. Si tratta di Jonathan Ikonè che ieri ha offerto una prestazione sontuosa nella notte di Champions contro il Wolfsburg. Addirittura, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Pradè e Burdisso avrebbero già chiuso l’affare per un totale di 15 milioni di euro più eventuali bonus in base alle prestazioni del giocatore. LEGGI ANCHE: Verona, un big della squadra può partire: c’è una squadra di Premier sulle sue tracce Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lasta vivendo un momento magico in campionato, la squadra sembra seguire le direttive del mister Italiano ed i risultati e le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. IkonèIntanto sul fronte mercato i viola sembrano aver messo nel mirino un talentuoso attaccante del. Si tratta di Jonathan Ikonè che ieri ha offerto una prestazione sontuosa nella notte di Champions contro il Wolfsburg. Addirittura, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Pradè e Burdisso avrebbero già chiuso l’per un totale di 15di euro più eventuali bonus in base alle prestazioni del giocatore. LEGGI ANCHE: Verona, un big della squadra può partire: c’è una squadra di Premier sulle sue tracce

