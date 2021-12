Finisce il sogno per l'Atalanta: nerazzurri fuori dalla Champions League (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Atalanta cade per 3-2 in casa contro il Villarreal e dice addio ai sogni di gloria in Champions League. Spagnoli agli ottavi, nerazzurri agli spareggi di Europa League Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'cade per 3-2 in casa contro il Villarreal e dice addio ai sogni di gloria in. Spagnoli agli ottavi,agli spareggi di Europa

