Figliuolo, vaccini, in arrivo altri 2 milioni di Pfizer. Per l’Ema terza dose «sicura ed efficace» già tre mesi dopo l’ultima iniezione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sei regioni italiane sono a rischio zona gialla. Il commissario straordinario spinge per le terze dosi Leggi su corriere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sei regioni italiane sono a rischio zona gialla. Il commissario straordinario spinge per le terze dosi

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo vaccini Nuovo decreto, i fondi contro il caro - bollette arrivano a 3,8 miliardi ...4 miliardi a Rfi per gli investimenti sulla rete e 1,85 miliardi alla struttura del commissario Figliuolo per l'acquisto di vaccini e medicinali anti - Covid. Il decreto vale in tutto 3,3 miliardi e ...

Figliuolo: 'Dosi per 25 milioni. In arrivo altri 2mln Pfizer' Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo esclude qualsiasi problema di approvvigionamenti ... anticipa un miliardo e 850 milioni stanziati nel 2022 per l'acquisto dei vaccini e mette sul ...

Mossa di Draghi contro il caro-bollette: un segnale anche per i sindacati Uno sforzo in più sulle bollette, per proteggere dai rincari soprattutto le famigile più fragili: dopo avere più volte confermato in pubblico la disponibilità a intervenire, Mario Draghi vara una oper ...

Draghi porta a 4 miliardi i fondi contro il caro bollette, nuovi sgravi fiscali Uno sforzo in più sulle bollette, per proteggere dai rincari soprattutto le famigile più fragili: dopo avere più volte confermato in pubblico la ...

