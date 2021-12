Festeggiano Zaky | ma in Italia si finisce in cella per una lettera

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Oggi c’è solo Patrick Zaki, la più ridicola è la Stampa con quattro pezzi che partono in prima pagina, ma Tiziana Maiolo avverte che inè peggio che in Egitto con il caso Pittella arrestato per la terza volta. 02:45 Il governo adesso cerca più vaccini. Annamo bene! 05:23 Parola ai commensali. 05:30 Repubblica tifa “campo largo”, sarebbe l’ammucchiata pur di non far governare il centrodestra. Mentre Paolo Mieli sul Corriere lo sfotte. 08:00 L’assessore all’ambiente di Roma chiede ai romani di fare meno pacchi a Natale per evitare rifiuti. Mentre a Napoli vige la parentopoli… 09:28 Sciopero generale sindacati, non piace a nessuno tranne che al Manifesto. 10:00 Quirinale, un capolavoro di Filippo Facci su Libero sugli applausi a Mattarella e Draghi imbullonato per Minzolini. 11:46 La Cartabia se la prende giustamente con Catello Maresca, giudice ...