Ferrari: Jean Todt sarà il nuovo consulente? (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Ferrari potrebbe clamorosamente accogliere nuovamente Jean Todt nell'organigramma societario. La notizia, è stata data da Giorgio Terruzzi tramite il Corriere della Sera. Gran Premio Abu Dhabi: orari e dove vederlo Ferrari: Todt tornerà? La notizia ha sconvolto i fan della Formula Uno ed in particolare i tifosi della Ferrari. Jean Todt, potrebbe ritornare nella scuderia italiana come nuovo super consulente a partire dal 2022. Attualmente, il manager francese è ancora presidente della FIA ma il suo incarico si concluderà a breve. Il 17 dicembre, si svolgeranno le elezioni per decretare il suo successore e dal 2022, Todt sarà libero di ricoprire nuovi incarichi.

