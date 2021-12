Federer e Nadal vicini al ritiro? Sarà la fine di un’epoca d’oro per il tennis (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roger Federer e Rafael Nadal hanno dovuto chiudere con grande anticipo il loro 2021. Gli infortuni hanno limitato le loro apparizioni in campo quest’anno e non Sarà semplice tornare ai massimi livelli per questi due campioni. Federer e Nadal vicini al ritiro ? Roger Federer è reduce dal terzo intervento al ginocchio negli ultimi 18 mesi, oltre ad aver compiuto 40 anni lo scorso agosto. Il 20 volte campione Slam non potrà rientrare nel circuito prima dell’estate 2022, tanto è vero che la sua presenza a Wimbledon è improbabile. Leggermente migliore la situazione dello spagnolo, limitato a soli sette tornei ufficiali in questa stagione. Dopo essersi sottoposto ad un piccolo trattamento al piede, Nadal si appresta a tornare in campo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) RogerRafaelhanno dovuto chiudere con grande anticipo il loro 2021. Gli infortuni hanno limitato le loro apparizioni in campo quest’anno e nonsemplice tornare ai massimi livelli per questi due campioni.al? Roger Federer è reduce dal terzo intervento al ginocchio negli ultimi 18 mesi, oltre ad aver compiuto 40 anni lo scorso agosto. Il 20 volte campione Slam non potrà rientrare nel circuito prima dell’estate 2022, tanto è vero che la sua presenza a Wimbledon è improbabile. Leggermente migliore la situazione dello spagnolo, limitato a soli sette tornei ufficiali in questa stagione. Dopo essersi sottoposto ad un piccolo trattamento al piede,si appresta a tornare in campo ...

