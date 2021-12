FC Colonia vs Augsburg: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) FC Koln e Augsburg si ritrovano insolitamente con un ampio divario tra di loro mentre si dirigono verso il loro incontro di Bundesliga venerdì 10 dicembre al RheinEnergieStadion. Entrambe le squadre sono spesso nel bel mezzo di una battaglia per la retrocessione nella massima serie tedesca ogni stagione, ma mentre gli ospiti sono di nuovo nel bel mezzo di essa, i padroni di casa si stanno godendo un solido inizio di stagione nella metà superiore della classifica. Il calcio di inizio di FC Colonia vs Augsburg è previsto alle 20:30 Prepartita FC Colonia vs Augsburg: a che punto sono le due squadre? FC Colonia Il pareggio per 1-1 del Colonia all’Arminia Bielefeld lo scorso fine settimana significa che è solo una vittoria nelle ultime quattro partite, anche se con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) FC Koln esi ritrovano insolitamente con un ampio divario tra di loro mentre si dirigono verso il loro incontro di Bundesliga venerdì 10 dicembre al RheinEnergieStadion. Entrambe le squadre sono spesso nel bel mezzo di una battaglia per la retrocessione nella massima serie tedesca ogni stagione, ma mentre gli ospiti sono di nuovo nel bel mezzo di essa, i padroni di casa si stanno godendo un solido inizio di stagione nella metà superiore della classifica. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 20:30 Prepartita FCvs: a che punto sono le due squadre? FCIl pareggio per 1-1 delall’Arminia Bielefeld lo scorso fine settimana significa che è solo una vittoria nelle ultime quattro partite, anche se con ...

Advertising

infobetting : Colonia-Augsburg (venerdì 10 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Augsburg Vs Bochum, #Arminia Vs #Colonia, #Leverkusen Vs #Furth #Mainz Vs #Wolfsburg sono quattr… - DelItalia3 : #PENNYDEL Ancora una sconfitta per Augsburg, che vede allontanarsi la zona Play Off. Vincono ancora Monaco e Colon… -

Ultime Notizie dalla rete : Colonia Augsburg Colonia - Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Le probabili formazioni di Colonia - Augsburg COLONIA (4 - 2 - 3 - 1): Schwäbe; Schmitz, Kilian, Czichos, Hector; Skhiri, Özcan; Ljubicic, Duda, Kainz; Modeste. AUGSBURG (4 - 4 - 2): Gikiewicz; Gumny,...

Calcio in tv oggi: programma del 10 dicembre 2021 - Calciomagazine ... SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ 20.30 Ternana - Benevento (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ 20.30 Colonia - Augsburg (Bundesliga) ...

Colonia-Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Il Veggente Bundesliga, 14° giornata: il Bayern Monaco batte il Dortmund e scappa Seconda vittoria consecutiva del Bochum per 3-2 in casa dell’Augsburg, prima la doppietta di Polter e il gol di Holtmann nel primo tempo e poi i gol di Gregoritsch e Caligiuri su rigore. La squadra di ...

Colonia-Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Colonia-Augsburg è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Schwäbe; Schmitz, Kilian, Czichos, Hector; Skhiri, Özcan; Ljubicic, Duda, Kainz; Modeste.(4 - 4 - 2): Gikiewicz; Gumny,...... SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ 20.30 Ternana - Benevento (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ 20.30(Bundesliga) ...Seconda vittoria consecutiva del Bochum per 3-2 in casa dell’Augsburg, prima la doppietta di Polter e il gol di Holtmann nel primo tempo e poi i gol di Gregoritsch e Caligiuri su rigore. La squadra di ...Colonia-Augsburg è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.