Fatum Nyiregyhaza-Conegliano oggi | orario | canale tv | programma | tv | streaming Champions League volley

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Imocotorna in campo instasera alle 18 sul campo delle ungheresi delNyíregyháza. Alla Continental Arena Nyíregyháza andrà in scena la seconda giornata del girone E della massima competizione europea. Nel primo turno le pantere hanno regolato con un netto 3-0 le avversarie dello ZOK Ub e proveranno a fare lo stesso quest’contro un’avversaria che sulla carta sembra forse anche meno attrezzata delle serbe. Perquesta partita rappresenterà l’inizio di un lungo viaggio oltre i confini dell’Italia, visto che quello di stasera è l’ultimo impegno della squadra veneta prima del tanto atteso Mondiale per Club di Ankara. Al termine dell’impegno intercontinentale ci sarà il Chemik Police ad attendere l’Imoco, nella sfida ...