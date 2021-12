Fai il brindisi delle feste natalizie con lo Spumante Brut (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per brindare alla salute, alla buona compagnia e allo stare bene insieme, non si può che scegliere uno Spumante Brut. Proprio le varie tipologie di Brut rappresentano il fiore all’occhiello di Foss Marai, per rendere indimenticabile il Natale. Uno Spumante puro per una tradizione ibrida. La categoria degli spumanti Brut si presta ad accompagnare tutti Leggi su periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per brindare alla salute, alla buona compagnia e allo stare bene insieme, non si può che scegliere uno. Proprio le varie tipologie dirappresentano il fiore all’occhiello di Foss Marai, per rendere indimenticabile il Natale. Unopuro per una tradizione ibrida. La categoria degli spumantisi presta ad accompagnare tutti

Advertising

so_matic : RT @SCRIGNOMAGICO: #zonabianca L'infame cin cin usa sempre la stessa tattica, fa attaccare l'ospite sgradito, e poi non gli permette di ri… - RobiGippox : RT @SCRIGNOMAGICO: #zonabianca L'infame cin cin usa sempre la stessa tattica, fa attaccare l'ospite sgradito, e poi non gli permette di ri… - MariaLu91149151 : RT @SCRIGNOMAGICO: #zonabianca L'infame cin cin usa sempre la stessa tattica, fa attaccare l'ospite sgradito, e poi non gli permette di ri… - leone52641 : RT @SCRIGNOMAGICO: #zonabianca L'infame cin cin usa sempre la stessa tattica, fa attaccare l'ospite sgradito, e poi non gli permette di ri… - dok2172 : RT @SCRIGNOMAGICO: #zonabianca L'infame cin cin usa sempre la stessa tattica, fa attaccare l'ospite sgradito, e poi non gli permette di ri… -