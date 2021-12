Fabiana Martone esce domani il disco omaggio a Joni Mitchell

Leggi su zon

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Anticipato dalla cover di “In France they Kiss on main street”, ildiil 10 Dicembre 2021 per Inner Circle Music Dal 26 novembre è disponibile sulle piattaforme digitali “In France they kiss on main street” canzone rivisitata e cantata in formazione jazz da.Il brano anticipa ilche verrà pubblicato dalla label newyorkese Inner Circle Music. Tratto dall’album “The Hissing of Summer Lawns”, pubblicato danel 1975, “In France they kiss on main street” dici introduce nel magnifico mondo jazz-cantautorale della voce dei Nu Genea.Grazie alla ...