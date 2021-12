F1, Valtteri Bottas: “A Yas Marina farò gioco di squadra per Lewis. Addio alla Mercedes, sognavo il titolo ma…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica tutto il mondo sarà concentrato sull’ultimo avvincente capitolo della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si contenderanno il titolo nel corso del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma anche per Valtteri Bottas si tratterà di una giornata speciale. Il finlandese, infatti, sarà alla guida di una Mercedes per la centunesima ed ultima volta. Il nativo di Nastola saluterà il team di Brackley, dato che nel prossimo anno si accaserà in Alfa Romeo (lasciando posto a George Russell) e proverà a farlo lasciando un regalo al suo illustre vicino di box. Vincere a Yas Marina, precedere Max Verstappen, proteggere le spalle al “Re Nero”, avvicinerebbero Lewis Hamilton al suo ottavo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica tutto il mondo sarà concentrato sull’ultimo avvincente capitolo della saga tra Max Verstappen eHamilton, che si contenderanno ilnel corso del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma anche persi tratterà di una giornata speciale. Il finlandese, infatti, saràguida di unaper la centunesima ed ultima volta. Il nativo di Nastola saluterà il team di Brackley, dato che nel prossimo anno si accaserà in Alfa Romeo (lasciando posto a George Russell) e proverà a farlo lasciando un regalo al suo illustre vicino di box. Vincere a Yas, precedere Max Verstappen, proteggere le spalle al “Re Nero”, avvicinerebberoHamilton al suo ottavo ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Valtteri #Bottas: “A Yas Marina farò gioco di squadra per #Hamilton . Addio alla Mercedes, sognavo il titolo ma…” #AbuDh… - OA_Sport : #F1, Valtteri #Bottas: “A Yas Marina farò gioco di squadra per #Hamilton . Addio alla Mercedes, sognavo il titolo m… - automotorinews : ???#F1, il pronostico di Valtteri #Bottas ??? 'Spero di poter aiutare Lewis per il campionato piloti. C’è molto in g… - romagnolano : RT @calcioesport360: ?? F1: ???? Lewis #Hamilton (Mercedes) vince il primo GP dell'Arabia Saudita ????! Seguono ???? Max #Verstappen (Red Bull) e… - calcioesport360 : ?? F1: ???? Lewis #Hamilton (Mercedes) vince il primo GP dell'Arabia Saudita ????! Seguono ???? Max #Verstappen (Red Bull)… -

Ultime Notizie dalla rete : Valtteri Bottas Bottas: 'Vince Lewis. Per me è la fine di un'era' - FormulaPassion.it L'appuntamento di Yas Marina sarà infatti l'ultimo al volante della Mercedes per Valtteri Bottas . Il finlandese è il terzo pilota di sempre per numero di GP disputati con la scuderia della Stella ed ...

Perez: 'Volevo molto di più da quest'anno' - FormulaPassion.it Valutare la stagione di Sergio Perez , così come quella di Valtteri Bottas, è meno semplice di quanto si creda. È vero che entrambi hanno preso distacchi siderali dai compagni di squadra, ma è pur vero che Max Verstappen e Lewis Hamilton sono due fenomeni che ...

Bottas, casco speciale ad Abu Dhabi Per Valtteri Bottas si avvicina l’ultima gara al volante della Mercedes. Il finlandese passerà nel 2022 in Alfa Romeo, lì dove dovrà anche fare da chioccia a Guanyu Zhou. Lo attende dunque un ruolo da ...

F1, Valtteri Bottas: “A Yas Marina farò gioco di squadra per Lewis. Addio alla Mercedes, sognavo il titolo ma…” Domenica tutto il mondo sarà concentrato sull'ultimo avvincente capitolo della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si contenderanno il titolo nel corso del Gran Premio di Abu Dhabi, ventidue ...

L'appuntamento di Yas Marina sarà infatti l'ultimo al volante della Mercedes per. Il finlandese è il terzo pilota di sempre per numero di GP disputati con la scuderia della Stella ed ...Valutare la stagione di Sergio Perez , così come quella di, è meno semplice di quanto si creda. È vero che entrambi hanno preso distacchi siderali dai compagni di squadra, ma è pur vero che Max Verstappen e Lewis Hamilton sono due fenomeni che ...Per Valtteri Bottas si avvicina l’ultima gara al volante della Mercedes. Il finlandese passerà nel 2022 in Alfa Romeo, lì dove dovrà anche fare da chioccia a Guanyu Zhou. Lo attende dunque un ruolo da ...Domenica tutto il mondo sarà concentrato sull'ultimo avvincente capitolo della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si contenderanno il titolo nel corso del Gran Premio di Abu Dhabi, ventidue ...