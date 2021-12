F1, Toto Wolff risponde alle polemiche dopo Jeddah: “Serve buon senso” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci si avvicina sempre di più all’ultimo GP dell’anno in F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il Circus avrà il campione del mondo. Attualmente la situazione è di parità tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Le parole prima e dopo il round di Jeddah (Arabia Saudita) sono state molte e tra i due team non si è badato al ‘risparmio’. Il consulente della scuderia di Milton Keynes Helmut Marko ha parlato di “Due pesi, due misure” relativamente all’agire della Direzione Gara rispetto a quanto fatto in pista da Verstappen nel duello con Hamilton. A distanza di alcuni giorni, Toto Wolff (Team Principal della Mercedes) è tornato su questi temi, dando la propria chiave di lettura: “Per trovare qualcosa che andato contro Max bisogna scavare a fondo. Non voglio commentare ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci si avvicina sempre di più all’ultimo GP dell’anno in F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il Circus avrà il campione del mondo. Attualmente la situazione è di parità tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Le parole prima eil round di(Arabia Saudita) sono state molte e tra i due team non si è badato al ‘risparmio’. Il consulente della scuderia di Milton Keynes Helmut Marko ha parlato di “Due pesi, due misure” relativamente all’agire della Direzione Gara rispetto a quanto fatto in pista da Verstappen nel duello con Hamilton. A distanza di alcuni giorni,(Team Principal della Mercedes) è tornato su questi temi, dando la propria chiave di lettura: “Per trovare qualcosa che andato contro Max bisogna scavare a fondo. Non voglio commentare ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Toto Wolff si appella al buonsenso dopo i fatti di Jeddah. Il Team Principal della Mercedes vuole abbassare i t… - automotorinews : ??? #F1, Toto #Wolff risponde ad Helmut #Marko ??? 'Qualcuno sarà sempre scontento delle decisioni. Sto cercando di… - sportface2016 : #F1 #AbuDhabiGP, Toto #Wolff: 'Mi auguro non ci siano collisioni o disordini' - FormulaPassion : #F1 | Toto Wolff vuole che Mercedes mantenga in pista il livello espresso nelle ultime tre gare #AbuDhabiGP - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Papà Verstappen: 'Max non ha rapporti con Hamilton. E Toto Wolff mi ha deluso' #Formula1 -