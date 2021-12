F1 | Sainz | ' finisco l' anno più forte di come avevo iniziato | Ferrari ha preso giusta direzione'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Abu Dhabi, 9 dic. - (Adnkronos) - "Mi sto godendo questo finale di stagione,la stagione piùdil'iniziata e vedo che la squadra hala". Lo dice Carlosin merito alla sua prima stagione alla guida della. "Mi sono adattato bene al nuovo ambiente -sottolinea il pilota spagnolo alla vigilia delle prove libere di Abu Dhabi-, ho avuto una veloce integrazione con la squadra e quindi va bene: non ho ottenuto tutto quello che volevo perché in alcune cose avrei voluto fare meglio, ma sono in lotta per il 5° posto piloti ed è buono. Lasignifica più impegno, più stress ma maggiori motivazioni: se la rossa fosse da mondiale nel 2022 io mi sento pronto al 100% ...

Abu Dhabi, 9 dic. - (Adnkronos) - "Mi sto godendo questo finale di stagione, finisco la stagione più forte di come l'avevo iniziata e vedo che la squadra ha preso la giusta direzione". Lo dice Carlos ...Nella conferenza stampa di oggi in vista del Gp di Abu Dhabi hanno parlato anche i due Ferrari Leclerc e Sainz: ecco le loro dichiarazioni Intervenuti in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo Gra ...