F1, rinnovato l’accordo tra il Circus e il GP di Abu Dhabi fino al 2030 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Siamo alla vigilia del weekend del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton si giocheranno il titolo iridato, partendo da una condizione di parità in classifica. Era dal 1974 che non si proponeva una situazione del genere tra due piloti. C’è quindi grande attesa per quel che sarà. Futuro però che, da un altro punto di vista, è stato già definito visto l’accordo tra la F1 e l’Abu Dhabi Motorsports Management che garantirà la presenza dell’appuntamento iridato in questo contesto fino al 2030. Un rinnovo contrattuale per un circuito diventato una delle sedi più iconiche del Circus, sin dalla sua prima vera apparizione nel calendario del 2009. Un tracciato che da ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Siamo alla vigilia del weekend del GP di Abu, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton si giocheranno il titolo iridato, partendo da una condizione di parità in classifica. Era dal 1974 che non si proponeva una situazione del genere tra due piloti. C’è quindi grande attesa per quel che sarà. Futuro però che, da un altro punto di vista, è stato già definito vistotra la F1 e l’AbuMotorsports Management che garantirà la presenza dell’appuntamento iridato in questo contestoal. Un rinnovo contrattuale per un circuito diventato una delle sedi più iconiche del, sin dalla sua prima vera apparizione nel calendario del 2009. Un tracciato che da ...

