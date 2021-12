F1 | Hamilton-Verstappen sfida finale ad Abu Dhabi Il britannico “Rimonta incredibile”

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Non posso prevedere quello che succede accanto a me o attorno a me. Io posso solo lavorare e dare il meglio. Abbiamo fatto unae nelle ultime gare ci siamo trovati in una situazione. Ma, ripeto, non possiamo prevedere le cose che non sono sotto il nostro controllo”. Sono le parole in conferenza stampa del 7 volte iridato, Lewis, alla vigilia del Gp di Abu, dove si deciderà il titolo piloti con ila pari punti con l’olandese della Red Bull, Max. “Molti non avrebbero pensati che saremmo arrivato così vicini. Il team ha fatto un gran lavoro e gli sono grato. Mai nessuno è arrivato a 8 titoli, so quanto ho dovuto fare per arrivare fino a qui”, aggiungein conferenza stampa, con ...