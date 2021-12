Evviva la politica di potenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ottima è la salute della politica di potenza come dimostra il colloquio tra Biden e Putin. L’ostilità tra intere zone geografiche riguarda il mondo intero ma forse più inquietante è il conflitto fra l’America e l’ex Urss, antico e paradossale. Antico perché risale al 1917, allo sfregio della presa del potere da parte di chi lavorava con le mani. Ben 74 anni è durato lo sfregio, e subito dopo è cominciato il paradosso. Sparita l’Urss, è nata l’ansia di una sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ottima è la salute delladicome dimostra il colloquio tra Biden e Putin. L’ostilità tra intere zone geografiche riguarda il mondo intero ma forse più inquietante è il conflitto fra l’America e l’ex Urss, antico e paradossale. Antico perché risale al 1917, allo sfregio della presa del potere da parte di chi lavorava con le mani. Ben 74 anni è durato lo sfregio, e subito dopo è cominciato il paradosso. Sparita l’Urss, è nata l’ansia di una sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Evviva politica mastella chiama a raccolta i peones del parlamento per salvare la legislatura: non fatevi fregare MARIO AJELLO per il Messaggero MASTELLA Evviva il vintage, se ha le forme di Mastella che di politica capisce più di ogni nuovista e di tutti i populisti. Ed evviva la provincia, se è quella antica, sudista e odorosa di Dc e di acqua di ...

Le facili soluzioni del Corriere: produrre gas in Italia. Intanto geliamo e paghiamo Evviva, dopo decenni il Corriere ne azzecca una! No, purtroppo no. Il Gas non è un rubinetto che ...del gas che fa parte delle riserve nazionali dovrebbe essere deciso in base a una vera politica ...

Partiti, il revival dei dinosauri dc, Mastella: «Io re dei peones per salvare la legislatura» Evviva il vintage, se ha le forme di Mastella che di politica capisce più di ogni nuovista e di tutti i populisti. Ed evviva la provincia, se è quella antica, sudista e odorosa di Dc ...

La democrazia è morta? Evviva la democrazia! Risale a qualche giorno fa l’infelice uscita pubblica del ex premier nonché senatore a vita Mario Monti. Ospite in una trasmissione ...

