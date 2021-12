**Evergrande: società va in default, Fitch taglia rating a RD** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic.-(Adnkronos) - Evergrande è ufficialmente in default, dopo avere mancato di rimborsare - anche oltre il periodo di garanzia di 30 giorni - una serie di obbligazioni in dollari. A certificare quello che sembra 'l'inizio della fine' è il nuovo taglio del rating del colosso immobiliare cinese - gravato da debiti per oltre 300 miliarid di dollari - attuato da Fitch che ha posto Evergrande a livello 'RD' (Restricted default), dal già preoccupante 'C'. Assieme alla società principale è stato tagliato il rating delle controllate Hengda Real Estate e Tianji Holding Limited, coinvolte nell'emissione dei bond non rimborsati, uno da 645 milioni di dollari, con cedola al 13%, e un altro da 590 milioni, con cedola al 13,75%. Fitch ha posto a RR6 - e cioè ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic.-(Adnkronos) - Evergrande è ufficialmente in, dopo avere mancato di rimborsare - anche oltre il periodo di garanzia di 30 giorni - una serie di obbligazioni in dollari. A certificare quello che sembra 'l'inizio della fine' è il nuovo taglio deldel colosso immobiliare cinese - gravato da debiti per oltre 300 miliarid di dollari - attuato dache ha posto Evergrande a livello 'RD' (Restricted), dal già preoccupante 'C'. Assieme allaprincipale è statoto ildelle controllate Hengda Real Estate e Tianji Holding Limited, coinvolte nell'emissione dei bond non rimborsati, uno da 645 milioni di dollari, con cedola al 13%, e un altro da 590 milioni, con cedola al 13,75%.ha posto a RR6 - e cioè ...

Ultime Notizie dalla rete : **Evergrande società Evergrande, banca centrale Cina: diritti creditori e azionisti saranno rispettati ... Evergrande aveva detto che si stava impegnando "attivamente con i creditori offshore per formulare un piano di ristrutturazione praticabile dell'indebitamento offshore " della società.

Btp: pioggia di vendite. Unicredit: Orcel scopre il piano Evergrande è in rialzo dello 0,9%. PECHINO METTE UN FRENO ALLO YUAN FORTE Il cross dollaro - yuan ... Tui, gruppo turistico con sede ad Hannover e quotato anche Londra, perde il 3%: la società prevede ...

