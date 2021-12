Evergrande | Banca Centrale Cina | diritti creditori saranno rispettati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Società come"che emettono obbligazioni all'estero e i loro azionistiesortati a gestire adeguatamente le loro emissioni di debito e ad adempiere ai loro obblighi di debito in conformità con la legge e i principi di mercato": la crisi che ha colpito il gruppo immobiliare cinese "è un evento di mercato che va gestito in modo orientato al mercato e basato sulla legge: ie gli interessi deie degli azionistipienamente". Lo ha affermato il governatore dellacinese (Pboc) Yi Gang in un discorso tenuto ieri a una conferenza organizzata a Hong Kong, uno dei mercati più esposti al debito del colosso immobiliare fondato da Hui Ka Yan, e cha ha dichiarato una ...