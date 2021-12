Eutanasia: M5S, 'ok commissione grande risultato' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'approvazione in commissione del testo sul fine vita è un grande risultato sul fronte dei diritti ottenuto anche grazie al lavoro di mediazione portato avanti dai relatori Nicola Provenza e Alfredo Bazoli". Così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 stelle in commissione Affari sociali e in commissione Giustizia. "Oggi abbiamo fatto un passo avanti importante verso una legge di civiltà attesa da anni. Come MoVimento 5 stelle non abbiamo mai smesso di lavorare affinchè il testo fosse calendarizzato in Aula il prima possibile e continueremo il nostro impegno fino all'approvazione definitiva: il Paese non può più aspettare”. “Oggi – continuano - siamo più vicini a colmare il vuoto normativo che si é creato dopo la sentenza della Consulta del 2019 sul caso Dj ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'approvazione indel testo sul fine vita è unsul fronte dei diritti ottenuto anche grazie al lavoro di mediazione portato avanti dai relatori Nicola Provenza e Alfredo Bazoli". Così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 stelle inAffari sociali e inGiustizia. "Oggi abbiamo fatto un passo avanti importante verso una legge di civiltà attesa da anni. Come MoVimento 5 stelle non abbiamo mai smesso di lavorare affinchè il testo fosse calendarizzato in Aula il prima possibile e continueremo il nostro impegno fino all'approvazione definitiva: il Paese non può più aspettare”. “Oggi – continuano - siamo più vicini a colmare il vuoto normativo che si é creato dopo la sentenza della Consulta del 2019 sul caso Dj ...

