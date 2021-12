Eutanasia legale, la Cassazione approva le firme per il referendum: “Un passo in avanti per la legalizzazione” (Di giovedì 9 dicembre 2021) I promotori del referendum sull’Eutanasia legale accolgono con soddisfazione la validazione da parte della Corte di Cassazione delle firme raccolte per convocare la consultazione popolare. Ora la palla passa alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sulla costituzionalità della domanda referendaria e, in caso di approvazione, si andrà verso il voto probabilmente nella tarda primavera. Un incredibile risultato per colmare quei vuoti legislativi a cui si sta cercando di mettere ora mano in Parlamento, con le commissioni che hanno oggi approvato il testo sul suicidio assistito. Nonostante la proposta di legge verrà discussa in Aula a Montecitorio lunedì, le associazioni che hanno promosso il referendum per l’Eutanasia l’hanno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) I promotori delsull’accolgono con soddisfazione la validazione da parte della Corte didelleraccolte per convocare la consultazione popolare. Ora la palla passa alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sulla costituzionalità della domanda referendaria e, in caso dizione, si andrà verso il voto probabilmente nella tarda primavera. Un incredibile risultato per colmare quei vuoti legislativi a cui si sta cercando di mettere ora mano in Parlamento, con le commissioni che hanno oggito il testo sul suicidio assistito. Nonostante la proposta di legge verrà discussa in Aula a Montecitorio lunedì, le associazioni che hanno promosso ilper l’l’hanno ...

Advertising

ondivaga7 : RT @danoris2110: Oggi è il #9Dicembre 2021 e non conosciamo ancora la posizione di @EnricoLetta su eutanasia e cannabis legale. - AvvMennillo : È ufficiale: la Corte di Cassazione ha contato le firme depositate per il Referendum Eutanasia Legale e ha verifica… - AvvMennillo : È ufficiale: la Corte di Cassazione ha contato le firme depositate per il Referendum Eutanasia Legale e ha verifica… - AlbertiniGloria : RT @danoris2110: Oggi è il #9Dicembre 2021 e non conosciamo ancora la posizione di @EnricoLetta su eutanasia e cannabis legale. - CoscioniTorino : ?? La Corte di Cassazione ha detto sì. Le firme depositate per il Referendum Eutanasia Legale sono state validate.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia legale Suicidio assistito, approvato il testo sul Fine Vita ma è un 'passo indietro': lunedì discussione alla Camera L' Associazione Luca Coscioni sottolinea come proprio i relatori abbiano rifiutato di accogliere proposte sull'inserimento dell' eutanasia legale , " quindi all'aiuto da parte di terzi nei casi in ...

Suicidio assistito, la legge va in aula alla Camera: c'è l'obiezione di coscienza Twitter content View on Twitter Per Marco Cappato che, con l'Associazione Luca Coscioni, ha promosso il referendum sull'eutanasia legale, la legge con l'inserimento dell'obiezione di coscienza e l'...

Eutanasia legale, la Cassazione approva le firme per il referendum: “Un passo in avanti per la legalizzazione” I promotori del referendum sull’eutanasia legale accolgono con soddisfazione la validazione da parte della Corte di Cassazione delle firme raccolte per convocare la consultazione popolare. Ora la pall ...

Fine vita, ecco perché il disegno di legge finirà (male) come la legge Zan Dal 13 dicembre inizia l'iter alla Camera. Ma si avvia a essere bocciata a voto segreto dopo il voto del Colle. Intanto la Cassazione ha annunciato che le firme sul referendum per l'eutanasia sono leg ...

L' Associazione Luca Coscioni sottolinea come proprio i relatori abbiano rifiutato di accogliere proposte sull'inserimento dell', " quindi all'aiuto da parte di terzi nei casi in ...Twitter content View on Twitter Per Marco Cappato che, con l'Associazione Luca Coscioni, ha promosso il referendum sull', la legge con l'inserimento dell'obiezione di coscienza e l'...I promotori del referendum sull’eutanasia legale accolgono con soddisfazione la validazione da parte della Corte di Cassazione delle firme raccolte per convocare la consultazione popolare. Ora la pall ...Dal 13 dicembre inizia l'iter alla Camera. Ma si avvia a essere bocciata a voto segreto dopo il voto del Colle. Intanto la Cassazione ha annunciato che le firme sul referendum per l'eutanasia sono leg ...