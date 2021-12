Europa League, tamponi per il Leicester prima della gara: il Napoli teme un focolaio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Asl Napoli 1 ha effettuato tamponi ai giocatori e ai dirigenti del Leicester e allo stadio Maradona si recheranno tra qualche ora soltanto coloro per i quali il test sarà risultato negativo. La decisione è stata presa, in accordo con l’Uefa, a seguito delle preoccupazioni espresse dal Calcio Napoli in quanto sette calciatori inglesi non sono partiti per l’Italia o perché già risultati positivi o perché presentavano ieri sintomi sospetti. La società partenopea tema che il Leicester possa rappresentare un vero e proprio focolaio di Covid e che durante la partita in programma alle 18.45 possano infettarsi anche gli azzurri. Antonio D’Amore, direttore ASL Napoli 2 è intervenuto a Radio Punto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Asl1 ha effettuatoai giocatori e ai dirigenti dele allo stadio Maradona si recheranno tra qualche ora soltanto coloro per i quali il test sarà risultato negativo. La decisione è stata presa, in accordo con l’Uefa, a seguito delle preoccupazioni espresse dal Calcioin quanto sette calciatori inglesi non sono partiti per l’Italia o perché già risultati positivi o perché presentavano ieri sintomi sospetti. La società partenopea tema che ilpossa rappresentare un vero e propriodi Covid e che durante la partita in programma alle 18.45 possano infettarsi anche gli azzurri. Antonio D’Amore, direttore ASL2 è intervenuto a Radio Punto ...

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - CB_Ignoranza : Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champion… - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #UEL | L'Asl impone un nuovo giro di tamponi al #Leicester prima della sfida di questa sera contro il #Napoli: c'è l'ok… - digitalsat_it : Sky Sport Europa e Conference League, Diretta 6a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW -