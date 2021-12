Europa League, Napoli - Leicester 3 - 2: azzurri agli spareggi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Servono 3 reti al Napoli per liquidare la pratica Leicester , che tuttavia al duplice fischio al Maradona aveva imposto un 2 - 2 frutto di una doppia rimonta: ai gol di Ounas ed Elmas replicano quelli ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Servono 3 reti alper liquidare la pratica, che tuttavia al duplice fischio al Maradona aveva imposto un 2 - 2 frutto di una doppia rimonta: ai gol di Ounas ed Elmas replicano quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Napoli, Elmas: "Notte importanti. Siamo qualificati e pronti per vincere" Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, la Dea è eliminata: giocherà in Europa League L'Atalanta si arrende al Villarreal e continuerà la propria avventura europea in Europa League. La Dea esce sconfitta al Gewiss Stadium contro il Sottomarino Giallo nell'ultima giornata del Gruppo F di Uefa Champions League , disputatasi oggi dopo il rinvio di ieri causa neve. Gli ...

Napoli-Leicester 3-2, post-partita Spalletti: “La squadra ha dimostrato carattere. Nelle difficoltà è riuscita a vincere” Il Napoli trionfa e vola ai sedicesimi di Europa League. Ounas ed Elmas mettono il loro nome tra i marcatori ma l'uomo del match è stato sicuramente Petagna.

CLASSIFICA - Il Napoli secondo e qualificato ai sedicesimi, Spartak agli ottavi Il Napoli batte il Leicester 3-2 e si qualifica per i sedicesimi di Europa League. Gli azzurri restono agganciati allo Spartak Mosca con 10 punti, ma per gli scontri diretti si devono acconentare dell ...

