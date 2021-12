Europa League, Lazio-Galatasaray 0-0: capitolini fermati dai turchi. Sarri ai playoff (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Galatasaray e dovrà passare dalla fase playoff per accedere agli ottavi di finale dell'Europa League Leggi su mediagol (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lanon va oltre lo 0-0 contro ile dovrà passare dalla faseper accedere agli ottavi di finale dell'

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio, le pagelle di CM: bene Luiz Felipe ed Acerbi. Zaccagni pimpante, ma mancano le occasioni Commenta per primo Strakosha 6 : la Lazio non fa una gara brillante, ma lui chiude per la quarta volta con la propria porta inviolata in sei gare di Europa League. Conferma. Hysaj 6 : partita senza troppi acuti. Il terzino destro è attento. Nel secondo tempo esce perché serve maggiore spinta. ( Al 63' Lazzari 5,5 : gli si chiedeva più spinta, ma l'...

Lazio, Milinkovic - Savic: "Non è andata come volevamo. Ora passiamo il turno" Sergej Milinkovic - Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Sergej Milinkovic - Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ...

Lazio-Galatasaray 0-0: un pareggio Niente da fare per la Lazio. L’imperatore Terim porta a termine la missione e non cade all’Olimpico. Il Galatasaray si conferma imperforabile in trasferta e resta al primo posto ...

Sorteggio thriller per le italiane: rischio Barça per Napoli e Lazio Finita la fase a gironi di Europa League arriva il momento delle partite a eliminazione diretta. Prima, però, lunedì prossimo a Nyon, saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff. Le prime ...

