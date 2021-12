Europa League, la cronaca di Lazio-Galatasaray 0-0 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sta per iniziare Lazio-Galatasaray, match dell’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Si parte alle 21 all’Olimpico. Tutto pronto per Lazio-Galatasaray, sfida di Europa League che andrà in scena alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Maurizio Sarri ospita i turchi di Terim, decisi a confermare il primo posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sta per iniziare, match dell’ultimo turno della fase a gironi di. Si parte alle 21 all’Olimpico. Tutto pronto per, sfida diche andrà in scena alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Maurizio Sarri ospita i turchi di Terim, decisi a confermare il primo posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma, Zaniolo ancora ko. La rabbia di Mourinho per i gol subiti ... è furibondo per i due gol subiti quando la sua squadra vinceva per 3 - 0, che per fortuna non hanno pregiudicato il successo: OMNISPORT Europa League e Conference League 2021/2022: si gioca la 6ª ...

Europa League, Spalletti esulta tuffandosi: "L'avevo promesso" Al termine del match vinto contro il Leicester in Europa League per 3 - 2, Spalletti si è tuffato sul terreno fradicio del Maradona: "Lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo - ha svelato a Dazn - , era nervoso per qualcosa che non gli era ...

L’Atalanta si sveglia tardi, il Villarreal vince 3-2 e passa agli ottavi di finale Atalanta uscita tra gli applausi del suo pubblico e riuscita a limitare i danni, grazie al pareggio di ieri dello Young Boys a Manchester, che consente ai nerazzurri di restare terzi nel girone F e ...

Europa League 2021-2022: Lazio-Galatasaray 0-0, poche emozioni all’Olimpico. I biancocelesti mancano l’accesso diretto agli ottavi Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e Galatasaray di Europa League. Pochissime emozioni ed occasioni all'Olimpico, con la squadra di Maurizio Sarri che manca così l'accesso diretto agli ottavi di finale (g ...

