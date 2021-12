Europa League: il Napoli si qualifica solo se batte il Leicester, altrimenti è fuori (Di giovedì 9 dicembre 2021) Europa League, i calcoli per la qualificazione del Napoli sono facilissimi da fare. La squadra di Spalletti al momento è appaiata allo Spartak Mosca a 7 punti, alle spalle del Leicester che ne ha 8 e davanti al Legia che ne ha 6. Poiché il Napoli soccombe con lo Spartak negli scontri diretti, un eventuale arrivo a pari punti con i russi – ad esempio a 8, quindi con un pareggio stasera – estrometterebbe il Napoli dalla competizione. Il Napoli ha una sola possibilità di qualificarsi: deve battere il Leicester, con qualsiasi risultato. La squadra di Spalletti scavalcherebbe il Leicester e in quale caso potrebbe anche arrivare prima se lo Spartak dovesse non vincere sul campo del Legia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021), i calcoli per lazione delsono facilissimi da fare. La squadra di Spalletti al momento è appaiata allo Spartak Mosca a 7 punti, alle spalle delche ne ha 8 e davanti al Legia che ne ha 6. Poiché ilsoccombe con lo Spartak negli scontri diretti, un eventuale arrivo a pari punti con i russi – ad esempio a 8, quindi con un pareggio stasera – estrometterebbe ildalla competizione. Ilha una sola possibilità dirsi: devere il, con qualsiasi risultato. La squadra di Spalletti scavalcherebbe ile in quale caso potrebbe anche arrivare prima se lo Spartak dovesse non vincere sul campo del Legia ...

