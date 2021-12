Europa League, il Napoli batte il Leicester e agguanta i play-off (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli batte 3-2 il Leicester al Maradona e si qualifica per i sedicesimi di Europa League come seconda nel girone C, con un gol di Ounas e una doppietta di Elmas. Per gli ospiti hanno segnato Evans e Dewsbury-Hall. La squadra di Spalletti termina al secondo posto il gruppo C di Europa League alle spalle dello Spartak Mosca: gli azzurri giocheranno i sedicesimi a febbraio contro una delle squadre finite terze nei gironi di Champions Partita – Nel primo tempo il Napoli è tanto abile a procurarsi un doppio vantaggio quanto ingenuo e disattento nel farsi rimontare. La squadra di Spalletti va in vantaggio al 3? con Ounas, che riceve da Petagna e manda il pallone in rete con un rasoterra in diagonale. Il raddoppio arriva al 24? ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl3-2 ilal Maradona e si qualifica per i sedicesimi dicome seconda nel girone C, con un gol di Ounas e una doppietta di Elmas. Per gli ospiti hanno segnato Evans e Dewsbury-Hall. La squadra di Spalletti termina al secondo posto il gruppo C dialle spalle dello Spartak Mosca: gli azzurri giocheranno i sedicesimi a febbraio contro una delle squadre finite terze nei gironi di Champions Partita – Nel primo tempo ilè tanto abile a procurarsi un doppio vantaggio quanto ingenuo e disattento nel farsi rimontare. La squadra di Spalletti va in vantaggio al 3? con Ounas, che riceve da Petagna e manda il pallone in rete con un rasoterra in diagonale. Il raddoppio arriva al 24? ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Atalanta - Villarreal 2 - 3: tabellino, statistiche e marcatori BERGAMO - L'ottimo secondo tempo non basta all' Atalanta per rimontare il Villarreal : la Dea chiude terza il girone di Champions League e proseguirà il suo cammino in Europa League . Gli spagnoli vanno a segno con Danjuma dopo soli 3', trovando il raddoppio a fine primo tempo con Capoue . Il terzo gol dei gialli arriva ad inizio ripresa ancora con Danjuma , ma poi ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, commento al risultato partita L'Atalanta retrocede così nei playoff di Europa League. Atalanta - Villarreal 2 - 3, tabellino e statistiche

Atalanta-Villarreal 2-3: i nerazzurri eliminati vanno in Europa League L’Atalanta perde 2-3 in casa con il Villarreal e dice addio agli ottavi di Champions League: terza nel girone, la squadra di Gasperini giocherà quindi i playoff di Europa League. Gli spagnoli ...

Atalanta eliminata dal Villarreal Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato ...

