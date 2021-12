Europa League, il medico del Leicester firma la dichiarazione: “Niente tamponi” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude ufficialmente il caso-tamponi sui giocatori del Leicester, tra poco in campo al Maradona contro il Napoli. Dopo le varie notizie susseguitesi nel pomeriggio su un nuovo giro di test per i calciatori britannici, visti i casi di positività o di sintomi sospetti che hanno bloccato in patria sette componenti della squadra, il medico del Leicester ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che, sulla base di una indagine epidemiologica da lui condotta, nessun calciatore della squadra questa sera in campo risulta “contatto stretto” di casi Covid accertati. Lo si apprende da fonti qualificate della sanità campana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude ufficialmente il caso-sui giocatori del, tra poco in campo al Maradona contro il Napoli. Dopo le varie notizie susseguitesi nel pomeriggio su un nuovo giro di test per i calciatori britannici, visti i casi di positività o di sintomi sospetti che hanno bloccato in patria sette componenti della squadra, ildelhato unanella quale attesta che, sulla base di una indagine epidemiologica da lui condotta, nessun calciatore della squadra questa sera in campo risulta “contatto stretto” di casi Covid accertati. Lo si apprende da fonti qualificate della sanità campana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - MundoNapoli : Al Napoli serve un successo per passare il turno di Europa League. Gli azzurri in attacco si affidano a Petagna - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Fenerbahçe-Eintracht Francoforte 0-0 in diretta su -