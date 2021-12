Europa League: i convocati di Spalletti per Napoli-Leicester (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ecco la lista completa degli azzurri per la gara di stasera Il Napoli tramite i suoi canali ufficiali rende noti i convocati di Luciano Spalletti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ecco la lista completa degli azzurri per la gara di stasera Iltramite i suoi canali ufficiali rende noti idi Luciano… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - CB_Ignoranza : Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champion… - sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli, Manolas e i giovani Boffelli, Costanzo e Vergara nei 19 convocati, out Insigne e Fabian Ruiz in… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli, Manolas e i giovani Boffelli, Costanzo e Vergara nei 19 convocati, out Insigne e Fabian Ruiz in… -