Europa League: avanza il Napoli, Lazio agli spareggi. Roma prima in Conference (Di venerdì 10 dicembre 2021) Napoli - LEICESTER 3 - 2 MARCATORI: 4' pt Ounas, 24' pt Elmas, 27' pt Evans, 33' pt Dewsbury - Hall, 8' st Elmas. Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio, Milinkovic: 'Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace...' ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi, Milinkovic - Savic ha commentato ai microfoni di ...

Acerbi: 'Alla Lazio serve qualcosa dal mercato, ma siamo forti!' ROMA - " Stasera dovevamo per forza vincere, loro hanno fatto poco e nulla. Ci è mancato l'1% per fare gol, ma il Galatasaray ha meritato di passare da prima. Giusto così". Francesco Acerbi analizza ...

Europa League, il quadro delle qualificate e chi va agli spareggi Le seconde classificate dell’Europa League (teste di serie): Rangers (Sco), Real Sociedad (Esp), NAPOLI (ITA), Olympiacos (Gre), LAZIO (ITA), Braga (Por), Betis Siviglia (Spagna), Dinamo Zagabria (Cro ...

Lazio - Galatasaray (0-0) Europa League 2021 - la Repubblica by Giorgio Billone 14. Il video con gli highlights di Lazio-Galatasaray 0-0, match valido per la sesta giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. All’Olimpico primo tempo mal giocato…) Leggi ...

