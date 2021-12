Europa League, avanza il Napoli (3-2 al Leicester). Roma prima in Conference (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli-Leicester 3-2 MARCATORI: 4' pt Ounas, 24' pt Elmas, 27' pt Evans, 33' pt Dewsbury-Hall, 8' st Elmas. Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 5.5; Demme... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021)3-2 MARCATORI: 4' pt Ounas, 24' pt Elmas, 27' pt Evans, 33' pt Dewsbury-Hall, 8' st Elmas.(4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 5.5; Demme...

CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - annatrieste : Voi pensate che stiamo festeggiando per la vittoria, per il continuo in Europa League ma la verità è che stiamo fes… - ROBERTOPOLICARI : @capuanogio Certo gioca di giovedì in Europa league ...genio - sportface2016 : #NapoliLeicester, #Elmas: “Contento dei due gol, siamo una squadra vera” -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Napoli - Leicester, le pagelle di CM: Elmas porta gli azzurri ai sedicesimi, Vardy annullato, Petagna e Zielinski on fire Con gli uomini contati il Napoli rifila 3 gol al Leicester esprimendo anche un calcio pulito e concreto centrando i sedicesimi di finale di Europa League. Leicester: Schmeichel 6 : a pochi minuti ...

Napoli, le possibili avversarie ai sedicesimi di Europa League NAPOLI - Il Napoli ha vinto contro il Leicester nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League e, con la vittoria dello Spartak Mosca in casa del Legia Varsavia, ha chiuso al secondo posto del gruppo C della seconda competizione europea per club. La formazione di Spalletti non ...

Sorteggi playoff Europa League: guida, criteri e dove vedere Sky Sport Pagelle Napoli Leicester 3 - 2: Elmas delizioso, Tielemans distratto VOTI League 2021 - 2022: pagelle Napoli Leicester Le pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Leicester, valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021/2022. TOP: Elmas FLOP: Tielem ...

Conference League, la Roma vince a Sofia 3-2, pari del Bodo e giallorossi primi A Sofia la Roma batte 3-2 il CSKA nell'ultimo match di Europa League. Vittoria meritata dei giallorossi, con qualche brivido nel finale, decisa dalle reti di Abraham al 15, Mayoral al 34', Abraham al ...

