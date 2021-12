Europa League, 6a giornata: i risultati della serata (Di giovedì 9 dicembre 2021) È terminata l’ultima giornata di Europa League e diversi sono i risultati sorprendenti assieme alle conferme in questa giornata. Spicca il clamoroso successo del Ferencvaros sul Bayer Leverkusen, grazie alla rete nel finale di Laidouni. Il Celtic supera il Betis Siviglia in un rocambolesco 3-2, che comunque condanna gli scozzesi alla Conference League. Pareggio per 1-1 tra Braga e Stella Rossa, con le due compagini che si qualificano entrambe al turno successivo; fondamentale in questo senso il pareggio a reti bianche del Midtiylland, bloccato fuori casa dal Ludogorets. Niente primato nel girone per la Lazio, che ottiene solo un punto all’Olimpico contro il Galatasaray e giocherà i playoff per gli ottavi. Il Marsiglia batte 1-0 la Lokomotiv Mosca grazie alla rete di Milik e ottiene la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) È terminata l’ultimadie diversi sono isorprendenti assieme alle conferme in questa. Spicca il clamoroso successo del Ferencvaros sul Bayer Leverkusen, grazie alla rete nel finale di Laidouni. Il Celtic supera il Betis Siviglia in un rocambolesco 3-2, che comunque condanna gli scozzesi alla Conference. Pareggio per 1-1 tra Braga e Stella Rossa, con le due compagini che si qualificano entrambe al turno successivo; fondamentale in questo senso il pareggio a reti bianche del Midtiylland, bloccato fuori casa dal Ludogorets. Niente primato nel girone per la Lazio, che ottiene solo un punto all’Olimpico contro il Galatasaray e giocherà i playoff per gli ottavi. Il Marsiglia batte 1-0 la Lokomotiv Mosca grazie alla rete di Milik e ottiene la ...

