Europa League 2021/2022, regolamento spareggi: Lazio e Napoli teste di serie, Atalanta no (Di venerdì 10 dicembre 2021) Definite le squadre partecipanti agli spareggi di Europa League, che verranno disputati tra le otto squadre giunte al terzo posto in Champions League e le otto che si sono classificate al secondo posto nei gironi della seconda coppa Uefa per importanza. A questo proposito, per quanto riguarda il regolamento sulle teste di serie, importante modifica rispetto alle passate stagioni. Avranno il vantaggio di giocare in casa il ritorno, infatti, le squadre che provengono dall’Europa League e che saranno testa di serie, quindi anche Lazio e Napoli, mentre l’Atalanta e le altre sette che provengono dalla Champions non saranno teste di serie. ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Definite le squadre partecipanti aglidi, che verranno disputati tra le otto squadre giunte al terzo posto in Championse le otto che si sono classificate al secondo posto nei gironi della seconda coppa Uefa per importanza. A questo proposito, per quanto riguarda ilsulledi, importante modifica rispetto alle passate stagioni. Avranno il vantaggio di giocare in casa il ritorno, infatti, le squadre che provengono dall’e che saranno testa di, quindi anche, mentre l’e le altre sette che provengono dalla Champions non sarannodi. ...

Advertising

CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - annatrieste : Voi pensate che stiamo festeggiando per la vittoria, per il continuo in Europa League ma la verità è che stiamo fes… - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - tommaso_guercio : RT @90ordnasselA: L’esultanza di Dejan Stankovic che porta la Stella Rossa agli Ottavi di Europa League da primo nel girone. Grande Deki ??… - Billy011802 : RT @TheEuropeanLad: Possible opponents for Barcelona in the Europa League: ?????????????? Rangers ???? Napoli ???? Lazio ???? Olympiacos ???? Braga ???? Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi, ora Sarri si gioca gli ottavi ai play - off Resta immacolato il cammino esterno del Galatasaray in Europa League , contro una Lazio che si lascia irretire dalle strategie di Terim, per una notte il migliore dei guastatori. Il girone lo vincono i turchi, che all'andata usufruirono dello sfortunato ...

Sarri, messaggio a Lotito: 'Qui sto bene, vediamo cosa si può programmare' ROMA - Maurizio Sarri e la sua Lazio vanno ai playoff di Europa League. Con il Galatasaray è 0 - 0, niente primato del girone e ottavi diretti. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha parlato della sfida e non solo : "Stasera abbiamo fatto ...

Europa League, delusione Lazio contro il Galatasaray. Ora l’incubo playoff Prova opaca della squadra di Sarri, che non riesce quasi mai ad alzare i ritmi per impensierire l’ex Muslera. Una Lazio deludente non va oltre lo 0-0 in casa contro il Galatasaray e sarà costretta a g ...

Lazio-Galatasaray 0-0: biancocelesti secondi, andranno ai playoff di Europa League Ai biancocelesti serviva una vittoria per evitare i sedicesimi di finale e qualificarsi agli ottavi di Europa League, ma la formazione allenata da Maurizio Sarri non è andata oltre lo 0-0 e quindi ...

Resta immacolato il cammino esterno del Galatasaray in, contro una Lazio che si lascia irretire dalle strategie di Terim, per una notte il migliore dei guastatori. Il girone lo vincono i turchi, che all'andata usufruirono dello sfortunato ...ROMA - Maurizio Sarri e la sua Lazio vanno ai playoff di. Con il Galatasaray è 0 - 0, niente primato del girone e ottavi diretti. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha parlato della sfida e non solo : "Stasera abbiamo fatto ...Prova opaca della squadra di Sarri, che non riesce quasi mai ad alzare i ritmi per impensierire l’ex Muslera. Una Lazio deludente non va oltre lo 0-0 in casa contro il Galatasaray e sarà costretta a g ...Ai biancocelesti serviva una vittoria per evitare i sedicesimi di finale e qualificarsi agli ottavi di Europa League, ma la formazione allenata da Maurizio Sarri non è andata oltre lo 0-0 e quindi ...