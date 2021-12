Europa League 2021/2022, le terze classificate: le squadre che giocheranno spareggi Conference League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le terze classificate dei gironi di Europa League 2021/2022, le quali sfideranno le compagini protagoniste in Conference League durante gli spareggi. Aspettando i verdetti ufficiali, rischiano Napoli e Lazio; le due squadre italiane, inserite in gironi complessi da gestire, dovranno domare l’impeto rispettivamente di Leicester/Legia Varsavia e Marsiglia/Lokomotiv Mosca. Situazione traballante anche per Psv Eindhoven e Fenerbahce, due squadre storicamente rilevanti in Europa, le quali sono chiamate al massimo sforzo durante la fase conclusiva dei raggruppamenti. Il tutto, peraltro, ricordando la presenza di una compagine italiana in ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledei gironi di, le quali sfideranno le compagini protagoniste indurante gli. Aspettando i verdetti ufficiali, rischiano Napoli e Lazio; le dueitaliane, inserite in gironi complessi da gestire, dovranno domare l’impeto rispettivamente di Leicester/Legia Varsavia e Marsiglia/Lokomotiv Mosca. Situazione traballante anche per Psv Eindhoven e Fenerbahce, duestoricamente rilevanti in, le quali sono chiamate al massimo sforzo durante la fase conclusiva dei raggruppamenti. Il tutto, peraltro, ricordando la presenza di una compagine italiana in ...

