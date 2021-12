Europa League 2021-2022: Lazio-Galatasaray 0-0, poche emozioni all’Olimpico. I biancocelesti mancano l’accesso diretto agli ottavi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e Galatasaray di Europa League. Pochissime emozioni ed occasioni all’Olimpico, con la squadra di Maurizio Sarri che manca così l’accesso diretto agli ottavi di finale (giocherà i sedicesimi contro una squadra proveniente dalla Champions League), chiudendo al secondo posto nel gruppo E proprio alle spalle dei turchi. Un primo tempo povero di emozioni, che si concentrano tutte nei minuti finali. Fino al quarantesimo non succede praticamente nulla, poi è il Galatasaray a sfiorare il vantaggio con Van Aanholt, che colpisce il palo direttamente da angolo, con una successiva mischia in area che viene liberata dalla difesa biancoceleste. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Finisce 0-0 la sfida tradi. Pochissimeed occasioni, con la squadra di Maurizio Sarri che manca cosìdi finale (giocherà i sedicesimi contro una squadra proveniente dalla Champions), chiudendo al secondo posto nel gruppo E proprio alle spalle dei turchi. Un primo tempo povero di, che si concentrano tutte nei minuti finali. Fino al quarantesimo non succede praticamente nulla, poi è ila sfiorare il vantaggio con Van Aanholt, che colpisce il palo direttamente da angolo, con una successiva mischia in area che viene liberata dalla difesa biancoceleste. Il ...

... è furibondo per i due gol subiti quando la sua squadra vinceva per 3 - 0, che per fortuna non hanno pregiudicato il successo: OMNISPORTe Conference2021/2022: si gioca la 6ª ...Al termine del match vinto contro il Leicester inper 3 - 2, Spalletti si è tuffato sul terreno fradicio del Maradona: "Lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo - ha svelato a Dazn - , era nervoso per qualcosa che non gli era ...Atalanta uscita tra gli applausi del suo pubblico e riuscita a limitare i danni, grazie al pareggio di ieri dello Young Boys a Manchester, che consente ai nerazzurri di restare terzi nel girone F e ...Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e Galatasaray di Europa League. Pochissime emozioni ed occasioni all'Olimpico, con la squadra di Maurizio Sarri che manca così l'accesso diretto agli ottavi di finale (g ...