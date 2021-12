Europa League 2021-2022, ecco le retrocesse dalla Champions (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiusa la prima fase a gironi della Champions, definite anche le 8 terze classificate retrocesse nella Europa League 2021-2022 Si arricchisce di otto formazioni in più l’Europa League 2021-2022, che andrà a ereditare anche in questa stagione le terze classificate dei gironi di Champions. ecco l’elenco delle formazioni “retrocesse”: Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Atalanta, Siviglia, Zenit San Pietroburgo. Queste otto saranno sorteggiate in accoppiamento con le otto seconde classificate dei gironi per definire gli spareggi, le cui vincenti accederanno agli ottavi di finale del torneo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiusa la prima fase a gironi della, definite anche le 8 terze classificatenellaSi arricchisce di otto formazioni in più l’, che andrà a ereditare anche in questa stagione le terze classificate dei gironi dil’elenco delle formazioni “”: Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Atalanta, Siviglia, Zenit San Pietroburgo. Queste otto saranno sorteggiate in accoppiamento con le otto seconde classificate dei gironi per definire gli spareggi, le cui vincenti accederanno agli ottavi di finale del torneo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Atalanta - Villarreal 2 - 3: tabellino, statistiche e marcatori BERGAMO - L'ottimo secondo tempo non basta all' Atalanta per rimontare il Villarreal : la Dea chiude terza il girone di Champions League e proseguirà il suo cammino in Europa League . Gli spagnoli vanno a segno con Danjuma dopo soli 3', trovando il raddoppio a fine primo tempo con Capoue . Il terzo gol dei gialli arriva ad inizio ripresa ancora con Danjuma , ma poi ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, commento al risultato partita L'Atalanta retrocede così nei playoff di Europa League. Atalanta - Villarreal 2 - 3, tabellino e statistiche

Atalanta-Villarreal 2-3: i nerazzurri eliminati vanno in Europa League L’Atalanta perde 2-3 in casa con il Villarreal e dice addio agli ottavi di Champions League: terza nel girone, la squadra di Gasperini giocherà quindi i playoff di Europa League. Gli spagnoli ...

Atalanta eliminata dal Villarreal Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato ...

