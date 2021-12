Europa dai due volti: l’Atalanta è fuori dalla Champions, Napoli e Roma staccano il pass (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ stata una serata dai due volti per le squadre italiane tra Champions, Europa League e Conference. Niente da fare per l’Atalanta che è stata eliminata dalla Champions, bene Napoli e Roma rispettivamente in Europa League e Conference. Il Villarreal entra in campo con l’intenzione di mettere subito le cose in chiaro e si porta in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Danjuma e Capoue. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia e il Villarreal trova il tris ancora con Danjuma. Entra Malinovskyi e riapre qualche speranza, poi è Zapata a siglare il 2-3. Nel finale il risultato non cambia più, clamoroso palo di Muriel. Finisce 2-3, l’Atalanta è eliminata, dovrà accontentarsi dell’Europa ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ stata una serata dai dueper le squadre italiane traLeague e Conference. Niente da fare perche è stata eliminata, benerispettivamente inLeague e Conference. Il Villarreal entra in campo con l’intenzione di mettere subito le cose in chiaro e si porta in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Danjuma e Capoue. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia e il Villarreal trova il tris ancora con Danjuma. Entra Malinovskyi e riapre qualche speranza, poi è Zapata a siglare il 2-3. Nel finale il risultato non cambia più, clamoroso palo di Muriel. Finisce 2-3,è eliminata, dovrà accontentarsi dell’...

L'Atalanta perde in casa 2 - 3 col Villareal ed è fuori dalla Champions: retrocede in Europa League Mani nei capelli per tutti i tifosi dell'Atalanta presenti al Gewiss Stadium per le occasioni mangiate dai propri beniamini a pochi minuti dal '90. I giocatori di Gasperini sprecano non convertendo ...

Atalanta, l'orgoglio non basta: perde 3-2 col Villarreal ed è fuori dalla Champions Dea sotto di tre gol dopo meno di un'ora, ma negli ultimi 20' Malinovskyi e Zapata accorciano. I nerazzurri colpiscono anche 3 pali: ripartiranno dai playoff di Europa League ...

Napoli-Leicester 3-2: Spalletti ai sedicesimi di Europa League Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas qualificano gli azzurri. Infortunio per Lozano. Gli inglesi in Conference League ...

