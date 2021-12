Eurolega 2021 2022 | successi per Bayern e Unics Kazan | Olympiacos ko a Belgrado

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Cinque i match valevoli per la quattordicesima giornata della regular season diandati in scena nella serata di giovedì 9 dicembre. Successo per il Fenerbache sul campo dello Zenit San Pietroburgo (80-86): decisivo il quarto parziale, in cui i turchi hanno rotto un equilibrio durato per i tre quarti precedenti. Vittoria anche per la Stella Rossa, che supera per 81-76 l’, attualmente al terzo posto: Kalinic miglior realizzatore con 25 punti a referto. I campioni in carica dell’Anadolu Efes crollano a Monaco contro il(83-71), pagando a caro prezzo un pessimo parziale finale (17-7). Decisivo l’ultimo quarto anche in Israele, dove l’Alba Berlino sale in cattedra e ottiene la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv (74-85). Infine, dominio Baskonia contro Lione-Villeurbanne. ...