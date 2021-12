Estorsioni nel territorio scafatese | eseguiti 21 arresti dai Carabinieri | i nomi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il Comando Provinciale deidi Salerno ha eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per 13 persone e glidomiciliari per altre 8 persone. Nei confronti dei soggetti arrestati sono ipotizzati i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e da guerra, violenza privata e illecita concorrenza con minaccia o violenza, commessi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019. Al contempo, sono statiDecreti di perquisizione personale e locale, e notificate contestuali informazioni di garanzia, a carico di 11 indagati in stato di ...