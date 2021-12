Esce The Ferragnez su Prime Video, dagli sbalzi d’umore di Fedez alle lacrime di Chiara Ferragni (Di giovedì 9 dicembre 2021) The Ferragnez su Prime Video Esce oggi, giovedì 9 dicembre, e c’è già chi parla di serie TV rivelazione dell’anno. Che la coppia italiana più famosa del mainstream sia sempre sotto i riflettori è un fatto, ed evitare le notizie che parlano di Fedez e Chiara Ferragni è quasi impossibile. Quando lui non rappa né pubblica dischi, quando lei non indossa né promuove prodotti, li ritroviamo comunque al centro dei dibattiti sociali. Non sono mancate le occasioni in cui i Ferragnez si sono pronunciati sui temi caldi del momento, dal DDL Zan ai diritti umani, e in molti casi hanno anche scomodato le risposte dei politici e degli intellettuali. Oggi la loro vita è una serie TV. The Ferragnez mostra ciò che succede al di là dei selfie, dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Thesuoggi, giovedì 9 dicembre, e c’è già chi parla di serie TV rivelazione dell’anno. Che la coppia italiana più famosa del mainstream sia sempre sotto i riflettori è un fatto, ed evitare le notizie che parlano diè quasi impossibile. Quando lui non rappa né pubblica dischi, quando lei non indossa né promuove prodotti, li ritroviamo comunque al centro dei dibattiti sociali. Non sono mancate le occasioni in cui isi sono pronunciati sui temi caldi del momento, dal DDL Zan ai diritti umani, e in molti casi hanno anche scomodato le risposte dei politici e degli intellettuali. Oggi la loro vita è una serie TV. Themostra ciò che succede al di là dei selfie, dei ...

