Eriksen-Odense, prove di ritorno al calcio giocato per il danese: c’è la notizia! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Notizia dell’ultima ora è la proposta informale del direttore sportivo dell’ Odense (club che milita nella prima divisione danese) a Christian Eriksen, fuoriclasse colpito da un malore durante gli Europei: “Se Christian vuole tornare in campo, qui all’Odense c’è posto”, parole rilasciate alla BT Radio. Christian Eriksen Inter Odense Il trequartista danese è tornato ad allenarsi nelle strutture dell’ Odense, club in cui Christian ha militato per tre anni. Notizia che farà sorridere e tirare un sospiro di sollievo per la guarigione del campione, con l’ Inter che dovrà probabilmente risolvere il contratto con Eriksen a fine stagione, viste le regole italiane che gli permettono di giocare nei nostri campi. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Notizia dell’ultima ora è la proposta informale del direttore sportivo dell’(club che milita nella prima divisione) a Christian, fuoriclasse colpito da un malore durante gli Europei: “Se Christian vuole tornare in campo, qui all’c’è posto”, parole rilasciate alla BT Radio. ChristianInterIl trequartistaè tornato ad allenarsi nelle strutture dell’, club in cui Christian ha militato per tre anni. Notizia che farà sorridere e tirare un sospiro di sollievo per la guarigione del campione, con l’ Inter che dovrà probabilmente risolvere il contratto cona fine stagione, viste le regole italiane che gli permettono di giocare nei nostri campi. Daniele Scrazzolo

Advertising

FBiasin : Christian #Eriksen è tornato ad allenarsi nel centro sportivo dell'Odense, in Danimarca, 173 giorni dopo il malore.… - CB_Ignoranza : Ieri Christian Eriksen è finalmente tornato ad allenarsi. Lo ha fatto con il Odense Boldklub, un club di prima div… - DiMarzio : #Eriksen è tornato ad allenarsi in Danimarca - zazoomblog : Eriksen l’Odense apre: “Se vuole tornare in campo qui c’è posto” - #Eriksen #l’Odense #apre: #vuole - bbbnzl30 : Una curiosità di non facile risposta Eriksen Allo stato attuale può giocare in Danimarca ma non in Italia Tornasse… -