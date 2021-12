Erano gli inizi degli anni ’80 e lei si mostrava così: vederla oggi vi lascerà senza parole, com’è cambiata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Agli inizi degli anni ’80 si mostrava così e catturava tutti con la sua bellezza: oggi ha ben 70 anni, vederla vi lascerà davvero senza parole! Davvero bellissima, vero? Diciamoci la verità: non si può dire affatto nulla in contrario! Giovanissima e con un fascino davvero irresistibile, l’amatissima cantante appariva sulla scena musicale agli inizi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Agli’80 sie catturava tutti con la sua bellezza:ha ben 70vidavvero! Davvero bellissima, vero? Diciamoci la verità: non si può dire affatto nulla in contrario! Giovanissima e con un fascino davvero irresistibile, l’amatissima cantante appariva sulla scena musicale agliL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Erano gli X Factor 2021, la finale in diretta: Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA. Chi sarà il vincitore? ... suonano insieme da circa 11 anni, si conoscono da quando erano piccoli e ad unirli c'è soprattutto ... Nel corso di queste settimane, hanno portato - tra gli altri - cover di Interpol, Blur, The Kinks, ...

PAGELLE E TABELLINO CSKA SOFIA - ROMA: Mayoral bussa, Zaniolo 'prega' ... stasera si riprende con gli interessi visto che firma una buona doppietta. Anche per lui il livello di difficoltà è stato minimo, ma ultimamente anche i gol più facili erano sembrati impossibili. ...

Il cappotto verde di Pippa Middleton ha qualcosa da insegnarci sullo stile dell'Invero 2021 L'8 dicembre, l'intera royal family si è data appuntamento all'Abbazia di Westminster, e no, non si è trattato della celebrazione di un matrimonio. Kate Middleton e il principe William hanno organizza ...

Giulia Blasi: “I nostri corpi ci appartengono, a differenza di quello che pensa la società” “Brutta” è l’ultimo libro di Giulia Blasi, attivista e scrittrice, in cui si analizza come le donne, a differenza degli uomini, ...

