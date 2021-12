Enrico Varriale | un’altra donna lo denuncia | “Mi ha dato uno schiaffo” Lui replica | “Vittima di gelosia”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Altri guai per, giornalista Rai, già a processo per lesioni e stalking per aver, secondo l’accusa, molestato, minacciato e aggredito l’ex compagna. L’ex vicedirettore di Rai Sport è stato di nuovoto alla polizia da, che lo accusa di averla picchiata. LEGGI ANCHE: Maxi multa ad Amazon: perché deve pagare oltre L'articolo proviene da Inews.it.

Così il giornalista sportivoin una nota dopo nuove accuse arrivate da una donna e riportate dalla stampa. Per un'altra vicenda di stalking nei confronti della sua ex compagna il ...Sono vittima di una folle gelosia ".ricostruisce così il violento episodio avvenuto ieri sera nel suo appartamento a Ponte Milvio, a Roma nord. Una discussione animata con l'attuale compagna, poi sfociata in una lite ...C'è un'altra donna che accusa Enrico Varriale, giornalista e popolare volto del calcio in Rai (è stato vice direttore di ...Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, è di nuovo nei guai. Il giornalista, mercoledì 8 dicembre, avrebbe dato uno schiaffo alla sua compagna. La donna ha prontamente denunciato l’accaduto. G ...